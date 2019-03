publié le 14/03/2019 à 10:29

Nouveau programme pour M6. La chaîne se lance dans l'investigation avec Contre-enquête

qui se donne pour mission de revenir sur des événements qui, dans tous les domaines, ont fait la une. Ce premier numéro est consacré à l'affaire Maëlys et au parcours meurtrier de Nordahl Lelandais, qui a reconnu l'avoir tué en août 2017.



Et s'il était un tueur en série ? L'équipe de Jean-Marie Goix mène la contre-enquête présenté par Amandine Begot. "On s'est rendu compte qu'au cours des dix dernières années, une trentaine de personnes au moins qui avait disparu dans un rayon de 50 km [...] aurait pu croiser à un moment Nordahl Lelandais", explique-t-elle avant d'ajouter : "Ça ne veut pas dire qu'il les a tués mais il y a un certain nombre d'éléments troublants."

Le sujet a déjà été exploité a deux reprises, des reportages étayés et régulièrement complétés. "Ce n'est pas juste un magazine de faits-divers, l'idée est d'aller plus loin, de raconter l'histoire mais aussi d'apporter de nouvelles révélations et d'ouvrir de nouvelles portes", détaille la présentatrice.

Des reconstitutions et des témoignages chocs

Une enquête bluffante, aux reconstituions très fines qui peuvent tout de même gêner par leur précision : "La force des témoignages gomme tout ça assez rapidement, c'est un vrai boulot de journaliste partis sur le terrain mais c'est de la télé, on est obligé de mettre en images", justifie la présentatrice.



En seconde partie de soirée, la présentatrice mène un débat captivant, garni de témoignages diverses et variés. À l'image de celui de la sœur d'un trentenaire disparu en 2012, jour d'élection. "J'ai découvert qu'on pouvait disparaître en France sans qu'aucune recherche ne soit menée, des dizaines de familles se retrouvent dans le désarroi [...] et quand on ouvre pas tout de suite l'enquête, on perd plein d'éléments", s'alarme Amandine Bégot.



Contre-Enquête, jeudi 14 mars à 21 heures, sur M6.