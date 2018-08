et La rédaction numérique de RTL

Le 16 mai prochain, Michel Bussi dévoilera son nouveau roman : Sang Famille. Un suspense étrange dont le héros, Colin, un adolescent orphelin de père est persuadé d'avoir pourtant vu celui-ci bien vivant sur l'île où il passe ses vacances. Sang famille était le premier roman de Michel Bussi, publié discrètement il y a une dizaine d'années. Le succès venu, l'auteur a souhaité rééditer ce texte, qui lui est également très personnel.



"Ça raconte l'histoire d'un adolescent qui 15 ans et qui est orphelin. C'est vrai que j'ai perdu mon père assez tôt et de ce point de vue là, évidemment, les sentiments que peut ressentir Colin [le héros de Sang Famille], peuvent en partie correspondre à ceux que je connaissais quand j'étais adolescent. De ce point de vue, il n'y absolument rien d'autobiographique dans mon histoire qui est une histoire de manipulation, mais il y a forcément quelque chose de personnelle", confie Michel Bussi.



Sang Famille paraîtra le mercredi 16 mai, aux Presses de la Cité.



Le coup de cœur du libraire



Claire Blumenthal de la librairie Les Mots Passants à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) nous conseille cette semaine Hével de Patrick Pécherot. Un ancien camionneur se confie à un journaliste sur un meurtre oublié commis dans le Jura 60 ans plus tôt à l'époque de la Guerre d'Algérie. "J'ai aimé la langue et l'écriture de Patrich Pécherot. Il utilise une gouaille, un argot (...) il y a une musicalité dans les mots. L'auteur mélange la grande Histoire dans ses romans et là il mélange la Guerre d'Algérie vue par des ouvriers", explique Claire Blumenthal.

