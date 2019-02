A La Bonne Heure avec Bruno Solo

publié le 19/02/2019 à 12:30

À l'occasion du trentième anniversaire de la disparition de Georges Simenon le 4 septembre 1989, Omnibus fait paraître une nouvelle édition de Tout Maigret. Elle comporte 10 volumes avec des couvertures originales de Loustal et des préfaces d'écrivains et personnalités comme Pierre Assouline, Franck Bouysse, Douglas Kennedy ou encore Bruno Solo. Né sous la plume de Simenon en 1929, cette année Maigret fête ses 90 ans et n'a jamais semblé aussi jeune.

Omnibus publie une nouvelle édition de "Tout Maigret" !

Au cours du printemps 1930, alors qu’il stationne à Morsang-sur-Seine dans son cotre "l’Ostrogoth", Georges Simenon met le point final à Pietr-le-Letton. Après 200 ouvrages écrits sous pseudonymes pour des éditeurs populaires, Simenon, à 27 ans, a l’intuition qu’il tient enfin son style, sa "manière". Son apprentissage se termine, il signera désormais ses romans de son nom. Il rédige 3 autres Maigret avant de présenter à l’éditeur Fayard les 4 manuscrits dont le héros est un commissaire parisien massif et fumeur de pipe à quelques mois de la retraite, Jules Maigret.

C’est Georges Simenon, avec la complicité de Pierre Lazareff, qui organise le lancement des Maigret en février 1931 avec un "bal anthropométrique" où se presse le Tout-Paris.

Les 2 premiers Maigret publiés chez Fayard, Monsieur Gallet, décédé et Le Pendu de Saint-Pholien, rencontrent un succès immédiat. Le rythme de parution, un roman par mois, est frénétique. Le commissaire Maigret devient une figure familière pour le public, d’autant que le cinéma s’est mis de la partie : dès 1932, Julien Duvivier réalise La Tête d’un homme, avec Harry Baur ; Jean Renoir dirige son frère Pierre dans La Nuit du carrefour ; Jean Tarride, son père Abel dans Le Chien jaune. De 1931 à mars 1934, ce sont pas moins de 19 Maigret qui voient le jour chez Fayard.

Le tome 5 de "Tout Maigret" (Omnibus), avec une préface écrite par Bruno Solo, disponible depuis le 14 février

Cependant, tel Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes, Simenon se sent dévoré par sa créature. Comme Gallimard lui offre davantage que Fayard la possibilité de publier des romans sans Maigret que l’auteur juge plus littéraires, ses "romans durs", il abandonne le commissaire en passant à la NRF. L’absence dure 8 ans, et il faut attendre 1942 pour voir son retour, opportunément intitulé Maigret revient, que publie Gallimard.



En novembre 1944, Georges Simenon rencontre celui qui sera son troisième et dernier éditeur, Sven Nielsen, qui vient de fonder les Presses de la Cité. C’est le début d’une grande amitié. Le premier Maigret publié chez son nouvel éditeur, Maigret se fâche, paraît en 1947, et il sera suivi de 49 autres. Maigret et Monsieur Charles, paru en 1972, est l’ultime roman de Simenon, qui, dès lors, se consacrera à une oeuvre autobiographique, lui qui avait sondé le cœur et l’âme des humains sa vie durant.



Maigret aujourd’hui ? C’est 75 romans, 28 nouvelles, un personnage connu dans le monde entier, à la fois parisien et universel, d’innombrables adaptations au cinéma – avec Jean Gabin, Charles Laughton, Albert Préjean, Michel Simon, Heinz Rühmann… – et à la télévision – avec Jean Richard (88 téléfilms !), Bruno Cremer, Jan Teulings, Michael Gambon, Gino Cervi, plus récemment Rowan Atkinson…, des traductions nouvelles en Grande-Bretagne et en Allemagne.

Yarol : le premier disque de Yarol Poupaud

A 50 ans, Yarol Poupaud sort enfin son premier album solo ! Ancien membre de FFF, Mud, Black Minou, il a également été le guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday.

Yarol Poupaud sort son premier album solo !

Disponible depuis le 1er février dernier, cet opus sorti chez Polydor se compose de 14 morceaux aux sonorités rock, teintés de soul et enregistrés entre Paris et Londres. Le disque a été entièrement écrit par l'artiste, à l'exception de deux chansons dont Sale, co-écrite avec Benjamin Biolay. Après le très rock Boogie With You paru avant l’été, le chanteur revient avec Girls, un titre écrit par Corine et composé par Yarol en personne. Nous vous proposons de découvrir ci-dessous le clip qui l'accompagne...

> Yarol - "Girls"

