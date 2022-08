"Top Gun : Maverick" est-il le plus gros succès de Tom Cruise en France ?

L'avion de chasse de Tom Cruise n'a pas encore atterri. Le film Top Gun : Maverick a dépassé la barre symbolique des 6 millions d'entrées dans l'Hexagone. La seconde aventure au cinéma de Pete Mitchell, alias Maverick, continue d'attirer les spectateurs français alors que le long-métrage est sorti le 25 mai dernier. À titre de comparaison, le premier Top Gun avait attiré plus de 3,5 millions de personnes dans les salles françaises à sa sortie en 1986.

Tom Cruise, qui a fêté ses 60 ans au début du mois de juillet, s'est installé comme une vedette incontournable d'Hollywood. L'acteur américain enchaîne les succès au box-office depuis le premier Top Gun. Il incarne notamment le rôle d'Ethan Hunt dans la série de films Mission Impossible, dont le septième épisode doit arriver à l'été 2023 dans les salles françaises.

Mieux que "Rain Man" ?

Avant de voir ce septième épisode débarquer sur les écrans, Top Gun : Maverick a encore un petit effort à fournir pour devenir le plus gros succès de Tom Cruise en France. Avec près de 6.5 millions d'entrées dans les salles françaises, le film Rain Man est encore le film le plus vu de la carrière de l'acteur américain en France. Le premier volet de la franchise Mission Impossible, avec Emmanuelle Beart et Jean Reno, complète le podium avec 4.1 millions d'entrées lors de sa sortie en 1996.

Top Gun : Maverick est le film qui a attiré le plus de spectateurs dans les salles françaises en 2022. Et seul Spider-Man : No Way Home a fait mieux depuis mars 2020, en dépassant les 7 millions d'entrées. Aux États-Unis, le blockbuster est aussi une grosse réussite. Le long-métrage a dépassé les recettes du fameux Titanic de James Cameron, devenant ainsi le 7e plus gros succès au box-office américain.

À l'échelle mondiale, il a dépassé le milliard de recettes. Preuve que le blouson en cuir et que le modèle Aviator de la marque Ray-Ban de Tom Cruise ont encore la cote. Surfant sur le succès de Top Gun : Maverick, la plateforme Netflix a d'ailleurs choisi de proposer une collection dédiée à l'acteur avec notamment le premier épisode de la saga et cinq des six films de la franchise Mission Impossible. La carrière de Tom Cruise se semble pas encore battre de l'aile...

