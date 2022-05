"Top Gun" : le film mythique avec Tom Cruise reflète-t-il la réalité d'un pilote ?

Le sujet du jour. Trente ans après la sortie du premier film, Top Gun revient pour un deuxième volet, Maverick, qui sort en salle ce mercredi 25 mai. Tom Cruise, le héros de la saga, renouvelle l'expérience et se fond une nouvelle fois dans la peau d'un pilote. Depuis sa création, Top Gun fascine et nourrit bien des fantasmes. Entre scènes impressionnantes et vie rythmée par l'adrénaline, chacun peut se demander à quel point la représentation du pilote de chasse dans le long-métrage est fidèle à la réalité.



Pourquoi on en parle ? Les pilotes se retrouvent-ils dans Top Gun ? Le film a-t-il guidé des choix de carrière ? Dans le blockbuster de Tony Scott, où se situe la réalité ?

L'analyse. "Les aviateurs ont toujours eu cette réputation de tête brûlée. Maintenant les activités qu’on conduit au quotidien, la précision des procédures et de ce qu’on doit appliquer – puisqu’on vole à plus de 1.000 km/heure – impliquent une concentration et une discipline qui laisse peu de place à la fantaisie", explique le lieutenant-colonel Medhi, commandant d’escadron sur la base 133 de Nancy.





