Mickey Rourke "n'a aucun respect" pour la carrière Tom Cruise, qui "fait la même chose depuis 35 ans"

Entre les héros de Top Gun et The Wrestler, ce n'est pas vraiment le grand amour... Lors d'une interview télévisée accordée à la télévision britannique, Mickey Rourke s'est montré très critique à l'égard de Tom Cruise.

Interrogé dans l'émission Piers Morgan Uncensored sur le carton au box-office de son collègue, à l'affiche de Top Gun : Maverick, la star de 9 semaines 1/2 lance : "Ça ne veut rien dire pour moi. Le gars fait la même chose depuis 35 ans. Je n'ai aucun respect pour ça", précisant que lui "se fiche de l'argent et du pouvoir".

Mickey Rourke va même plus loin. À la question de savoir si Tom Cruise est un bon acteur, il répond tout simplement que l'acteur de Mission Impossible est "insignifiant" et qu'il préfère "le travail d'Al Pacino et de Christopher Walken, ou de Robert de Niro à ses débuts, ou Richard Harris et Ray Winstone. Eux sont les acteurs auxquels je veux ressembler. Tous ces gars ont voulu se renouveler en tant qu'acteurs", a développé l'homme de 69 ans qui sera à l'affiche du prochain film de Roman Polanski, The Palace.



Des propos plutôt virulents à l'encontre de Tom Cruise, qui pourra se réconforter en regardant les chiffres de Top Gun : Maverick, qui a dépassé la barre du milliard de dollars de recettes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info