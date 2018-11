publié le 22/11/2018 à 13:42

Il faudra s'armer de patience. Le prochain film des studios Disney, La Reine des Neiges 2, sortira le 20 novembre 2019 dans les salles françaises, a dévoilé Fred Monnereau, le directeur marketing de Walt Disney Studios. Une annonce faite en mode humour avec la reprise d'une vidéo de la ministre de la justice, Nicole Belloubet, citant Libérée, délivrée, à l'Assemblée nationale.



L'annonce qui a été faite le 20 novembre sur son compte Twitter, aura de quoi réjouir les fans de l'univers puisque ce deuxième épisode sortira en France avant tous les autres pays. À la réalisation du deuxième volet, Disney refait confiance au même duo : Chris Buck et Jennifer Lee.

Le casting n'a pas été confirmé mais on devrait retrouver, pour la version originale, l'actrice Kristen Bell, qui prête sa voix à Anna, et Idina Menzel qui permet à Elsa d'atteindre des notes irréelles. En mars 2016, Kristen Bell avait révélé au site Collider que l'équipe de La Reine des neiges s'apprêtait à retourner en studio.

Côté musique, le tube planétaire Libérée, délivrée, qui a conquis des millions de spectateurs et spectatrices, aurait, selon la réalisatrice Jennifer Lee, trouvé un digne héritier. "Bobby (Lopez) et Kristen (Anderson-Lopez) viennent de nous le faire découvrir il y a trois semaines. Nous travaillons avec eux depuis deux ans et cette chanson vient d'arriver et je l'adore", a-t-elle expliqué à Variety.



Et autre info La Reine des Neiges 2 sortira le 20 Novembre 2019 en FR (nouvelle date officielle annoncée aujourd’hui) ¿¿¿ https://t.co/sREt1zCJJ5 — Fred Monnereau (@FredMonnereau) 20 novembre 2018