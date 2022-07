La tension est à son comble. House of the Dragon fera-t-elle aussi bien que sa grande sœur Game of Thrones ? S'il est encore trop tôt pour juger cette nouvelle série tirée de l'univers imaginé par G. R. R. Martin (et dont les premiers épisodes seront diffusés à la fin de l'été), on peut déjà profiter d'une belle et longue bande-annonce.

HBO a dévoilé ce 20 juillet 2022, son nouveau trailer pour réveiller les fans d'épées, de dragons et de rivalités sanglantes. House of the Dragon reprend tous les ingrédients de la série Game of Thrones : un trône convoité par une myriade de nobles, des menaces et complots politiques et quelques dragons dévastateurs maîtrisés par les membres d'une seule famille, les Targaryen. On retrouve aussi une direction artistique très similaire, riche et sombre.

House of the Dragon sera, comme son nom l'indique, le récit des ancêtres de Daenerys Targaryen, la jeune princesse exilée jouée par Emilia Clarke et sa perruque argentée pendant 8 saisons. Cette bande-annonce place immédiatement les enjeux d'une période historique que l'écrivain de fantasy américain a baptisé "La Danse des Dragons", une guerre de succession de la dynastie Targaryen qui débute en l'an 129 à la mort du roi Viserys Ier Targaryen. Un conflit qui oppose la princesse Rhaenyra (héritière légitime mais contestée car une femme) et ceux de la reine Alicent Hightower et de son fils Aegon.

Ce trailer est l'occasion de découvrir les jeux d'Emma d'Arcy, Matt Smith, Paddy Considine, Rhys Ifans, Olivia Cook ou encore Eve Best, les nouveaux visages de cette série très attendue qui devra rivaliser avec The Rings of Power de Prime Video.

