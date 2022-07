"Mike" : Disney + dévoile le teaser de son nouveau biopic sur Mike Tyson

La minisérie Mike débarque bientôt sur vos écrans ! Le biopic non autorisé abordera la vie tumultueuse de Mike Tyson dans une minisérie originale. Six des huit épisodes seront disponibles sur la plateforme à partir du 8 septembre prochain à l’occasion du Disney+ Day. La plateforme vient de dévoiler, jeudi 21 juillet, la bande-annonce de la série.

"Mike" retrace les hauts et les bas de la carrière et de la vie privée de l'homme, véritable légende dans le monde de la boxe. Comme le montre le teaser, la série reviendra sur les moments les plus sombres de sa vie, la superstar étant devenue un temps infréquentable et ayant fait de la prison, puis sur son incroyable ascension, réhabilité après avoir reconnu ses torts et décidé de changer de vie.

Au-delà de la vie de l’athlète mondialement connu, la minisérie aborde également des problèmes de classe sociale aux États-Unis, comme celui du racisme, de la célébrité, des médias, de la misogynie, de la fracture sociale, du rêve américain et du rôle de chacun dans la construction de ce mythe moderne.

En ce qui concerne le casting, on retrouve l'acteur Trevante Rhodes, qui a déjà joué dans le film Bird Box ou encore Moonlight, ainsi que l'acteur Russell Hornsby, déjà vu dans Creed II. L'actrice Laura Harrier, qui est notamment apparu dans Spider-man : far from home, fait également partie de la série.

La série Mike sera donc disponible dès le jeudi 8 septembre prochain lors des célébrations du Disney+ Day et sera accessible accessible uniquement sous la bannière Star. Seuls les profils de +18 ans auront accès au visionnage de la minisérie, Disney + ayant renforcé son contrôle parental. L'accès à certains contenus est ainsi restreint et permet la création de profils verrouillés par un code PIN.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info