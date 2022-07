Netflix : "Stranger Things", "Vikings", Drive" … Les nouveautés à ne pas rater en juillet

Netflix régale ses abonnés pour commencer l'été. Dès ce vendredi 1er juillet, la plateforme de streaming apporte son lot de nouveautés, à commencer par la suite tant attendue de la dernière saison de Stranger Things. Seulement deux épisodes, qui doivent conclure la série débutée en 2016.

Toujours du côté des séries, Netflix dévoile également la seconde partie de l'ultime saison de Vikings vendredi. L'occasion de vivre une dernière virée avec les fils de Ragnar, le héros des premières saisons.

Plusieurs films font également leur arrivée en juillet. Dès la semaine prochaine, le vendredi 8, la plateforme diffusera Les Liaisons dangereuses, une adaptation du roman de Choderlos de Laclos adapté au 21ᵉ siècle. Ceux qui avaient apprécié la franchise qui a rendu Sylvester Stallone célèbre, Rocky, pourront prolonger leur expérience grâce aux deux films de la saga Creed : Creed : l'héritage de Rocky Balboa et Creed II.

Les séries

Stranger Things 4 (Volume 2)

Date : 01/07

Après la diffusion des 7 premiers épisodes, les fans de la série n'en auront que 2 à se mettre sous la dent. Ils n'en seront pas moins épiques avec l'affrontement de l'effroyable Vecna.



Vikings (saison 6 partie 2)

Date : 01/07

La saison finale arrive sur Netflix. On y suivra le destin des fils de Ragnar, qui était le héros des premières saisons.

Better call Saul (suite de la saison 6)

Date : à partir du 12/07

La dernière partie de la saison finale sera disponible à la mi-juillet. Après un dernier épisode rempli de rebondissements, la fin de la série promet d'être croustillante.

Resident Evil :

Date : 14/07

Cette nouvelle adaptation du jeu vidéo horrifique Resident Evil ne sera pas la suite de l'histoire d'Alice, l'héroïne des films. Une toute nouvelle histoire mettant en scène de jeunes adolescents sera bientôt révélée au public.

Mais aussi : The Fall (saisons 1 et 2), Manifest (saisons 1 à 3), My Liberation Notes, Control Z (saison 3), La nuit sera longue, Boo Bitch, Kung Fu Panda : le chevalier dragon, Farzar, Virgin River (saison 4), Jurassic World : la colo du crétacé (saison 5), The Walking Dead (saison 11 partie 1) et La belle de Jérusalem (saison 2).

Les films

Les Liaisons dangereuses

Date : 08/07

Netflix s'est donné le pari d'adapter le roman de Choderlos de Laclos adapté au 21ᵉ siècle. Le film met en scène Célène, qui arrive dans un nouveau lycée et tombe sous le charme du bad boy. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu.



Le Monstre des Mers

Date : 08/07

Ce dessin animé réalisé par Chris Williams (Les Nouveaux Héros, Volt) raconte l'histoire de Jacob Holland, le plus grand chasseur de monstre. Il rencontre la jeune Maisie Brumble, qui s'avère être une alliée inattendue. Ensemble, ils iront dans les eaux inexplorées pour combattre les monstres marins.



The gray man

Date : 22/07

Ryan Gosling, un espion de la CIA, découvre des secrets inavouables. Il est donc traque aux quatre coins du monde par un agent qui a mis sa tête a pris, incarné par Chris Evans.



Mais aussi : Drive (2011), Emma (2020), Le Marginal (1983), Pattaya (2016), Collateral (2014), Sans un bruit (2018), Creed : l'heritage de Rocky Balboa (2015), Creed II (2015) et Mon frère (2019)

Documentaires

L'assassin de ma fille

Date : 12/07

Ce documentaire est basé sur des faits réels. Il raconte le combat d'un père pour faire condamner l'assassin de sa fille.



L'homme le plus détesté d'internet

Date : 27/07

Cette série-documentaire décrit le combat d'une mère contre un propriétaire de site pornographique. https://www.facebook.com/netflixfrance/photos/a.685844361497816/5341076595974546

Animés

Vinland Saga (Saison 1)

Date : 07/07

Le jeune Thorfinn poursuit le meurtrier de son père pendant plusieurs années. Bien que devenu un redoutable guerrier, il n'arrive pas à le vaincre, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser sa vie.



Détective Conan : Zero's Tea Time

Date : 29/07

Cette série de mangas est un speen off du manga Détective Conan. L'histoire tourne autour du personnage Toru Amuro.

