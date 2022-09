"The Crown" (Netflix) : la série recrute trois acteurs pour jouer Kate et William

Le mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip dans la série "The Crown".

La série The Crown a recruté trois acteurs pour sa sixième saison. Rufus Kampa campera le rôle du prince William à l'âge de 15 ans tandis qu'Ed McVey jouera le duc de Cambridge lorsque ce dernier était un jeune adulte. Côté féminin, c'est l'actrice Meg Bellamy qui incarnera Kate Middleton, sa future épouse. Les trois comédiens sont novices en matière de séries. Les tournages débuteront pour eux au cours de l'année 2022.

Rufus Kampa interprétera le rôle de William lors du décès de la princesse Diana, qui est intervenu en 1997. Ed McVey prendra ensuite le relais au moment où le prince a rencontré Kate Middleton. Meg Bellamy partagera donc l'affiche avec lui pour relater la rencontre du couple.

En attendant, la cinquième saison de la série à succès sera diffusée sur la plateforme Netflix en novembre. Le casting est déjà établi et la reine Elizabeth sera campée par Imelda Staunton. La princesse Diana sera interprétée par Elizabeth Debicki tandis que Dominic West jouera le prince de Galles. Pour le moment, l'acteur qui incarnera le prince Harry dans la sixième saison n'est pas encore connu. Dans la cinquième saison, ce seront Teddy Hawley et Will Powell qui joueront le prince.

