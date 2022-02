Le tournage de la saison 5 de "The Crown" victime d'un cambriolage

Tobias Menzies et Olivia Colman dans la saison 4 de "The Crown"

La famille royale n'est pas épargnée par les vols. Enfin, sa représentation télévisée. Près de 200.000 dollars d’objets ont été dérobés alors que l’équipe du tournage de la saison 5 de la série The Crown se trouvait dans le Yorkshire (Angleterre), explique vendredi 25 février The Huffington Post, citant des informations de The Guardian.

Les voleurs auraient dérobé plusieurs éléments du décor, dont une réplique de l’œuf de Fabergé acquis par George V, le grand-père de la reine, en 1933.

Selon le journal britannique, l'affaire a été classée par les enquêteurs. “Toutes les pistes d’enquête existantes ont maintenant été épuisées. L’affaire a été classée dans l’attente de nouvelles pistes”, a déclaré un porte-parole de la police.

Des antiquités de remplacement ont été trouvées par les équipes. Et cela ne va pas affecter le tournage, a rassuré la plateforme Netflix. La cinquième saison de The Crown devrait sortir fin 2022 avec un tout nouveau casting, l'intrigue faisant un bond dans le temps, dans les années 90.