Mort de Diana : la Mercédès, les théories... Trois experts racontent la nuit du 31 août 1997

À la veille des 25 ans de la mort de Lady Di, le photographe Pascal Rostain et les journalistes Thomas Pernette et Samuel Goldschmidt sont les invités de RTL. Ils reviennent sur le jour où la princesse a perdu la vie dans un accident de voiture à Paris. Le 31 août 1997, la princesse Diana était victime d'un grave accident de la circulation à Paris peu après minuit. Un accident mortel qui a donné naissance a une vaste enquête et de nombreuses théories. Que s'est-il passé sous le pont de l'Alma, en pleine nuit, quand la Mercedes de Lady Di et de Dodi Al-Fayed s'est écrasée à pleine vitesse ?

Le journaliste de RTL Samuel Goldschmidt était l'un des premiers informés. L'un des premiers à dire à annoncer au monde la mort de l'une des icônes de sa génération. "Il y a 850 mètres entre le 22 rue Bayard [l'ancienne adresse de RTL] et le pont de l'Alma. Je me souviens de mon rédacteur en chef qui entre dans la pièce de la photocopieuse dans un état... Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je suis allé très vite sur place. J'ai dû arriver un peu avant 1h du matin. Je me souviens être resté jusqu'à voir la sortie de la voiture accidentée quand elle a été emmenée sur un camion de dépannage."

Le reporter n'a pas informé que les auditeurs de RTL. Il a rapidement confirmé l'information à ses collègues du monde anglo-saxons. "Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas du tout la même quantité de médias. Ce sont les radios qui annoncent l'accident et la mort de Diana. Parce que la radio, c'est un média du matin", raconte-t-il avant d'expliquer comment il a ensuite réalisé plusieurs interventions pour la BBC et d'autres médias du Commonwealth.

Henri Paul et une Mercedes maudite

Les théories les plus folles se sont succédé sur cet accident. L'enquête, elle, a été très longue, très minutieuse et elle accable surtout le chauffeur Henri Paul alcoolisé, sous l'emprise de médicaments. "Je connais à peu près par cœur les 8.000 pages du dossier d'instruction de la brigade criminelle, explique Pascal Rostain. Ils ont fait un travail exceptionnel".

La Mercedes et le chauffeur sont, selon ces éléments d'enquête, les premiers responsables de cet accident. Le photographe raconte par exemple comment il a retracé la vie de cette voiture maudite. "Dans le dossier d'instruction, il y a quand même 17 factures de Mercedes pour cette voiture, s'exclame-t-il en retraçant tous les accidents graves que la berline a vécu avant la mort de Diana. "Cette voiture au-delà de 60 km/h, on ne la tenait pas".

Pourtant, l'histoire et l'opinion publique ont surtout accusé en premier lieu les paparazzis qui poursuivaient sans relâche la princesse. Neuf photographes ont bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire. Sur la question de la responsabilité de cette course effrénée et de la mort de la princesse, il n'est pas facile de trancher de façon définitive. "Au-delà des médias, de vous ou de moi, des photographes, c'est la responsabilité collective, note Thomas Pernette journaliste à Point de Vue. C'est-à-dire que le grand public en voulait toujours plus. Toujours plus de photos, toujours plus de scoops".

"C'est un système, poursuite le journaliste. C'est comme si elle avait créé un monstre et que le monstre s'était retourné contre elle. Je suis pas en train de dire qu'elle est responsable, la malheureuse, de sa propre mort. Mais oui, Diana, était en fait, une bête traquée. (...) tout le monde, d'une certaine manière, avait une petite, toute petite, forme de responsabilité, mais une responsabilité quand même."

