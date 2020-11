"The Crown" : au Royaume-Uni, la saison 4 ne fait pas que des émules

publié le 17/11/2020 à 22:14

C’est presque un crime de lèse-majesté qu’on dénonce de ce côté de la Manche. C’est la manière dont Elizabeth II est dépeinte dans la quatrième saison de la série à succès The Crown, sur la monarchie britannique, qui a le plus choqué. "La reine est présentée comme un être insensible et froid", indique Richard Fitzwilliams, spécialiste de la Monarchie.



"La mafia inspire plus confiance que la famille royale montrée ici", poursuit ce spécialiste de la Monarchie. "Elle est présentée comme une sorte d’alliance maléfique. Ils n’ont rien d’humain. C’est vrai qu’il y a eu de la froideur envers Diana, et Harry et Meghan pourrait se retrouver là-dedans, mais beaucoup de choses sont à jeter". Le seul qui n’est pas défendu dans la presse est le prince Charles et son traitement de la Princesse Diana.

L’actrice qui joue Lady Di elle-même est saluée par la critique. Mais Gillian Anderson, ancienne des X-files endossant les épaulettes de la Dame de Fer, en prend pour son grade. "Margaret Thatcher se prenant pour un rival de la reine n’a aucun sens. Je suis déçu. Il n’y a pas cette attention donnée aux détails des trois premières saisons", estime Robin Callender Smith, un autre spécialiste de la Monarchie.

L’aristocratie, elle-même, se sent lésée. Laisser croire que le prince Philip chasse le faisant en plein mois d’août comme dans le 1er épisode, "c’est insultant", paraît-il.