"This Is Us" : comment Beth Pearson (Susan Kelechi Watson) a marqué 2020

Susan Kelechi Watson incarne Beth Pearson dans "This Is Us"

publié le 25/12/2020 à 11:00

Pour vous accompagner dans cette fin d'année 2020 et vous rappeler les bons moments qu'il a été possible de passer à travers l'épidémie du coronavirus et des confinements, regardons du côté des séries. Et plus particulièrement des héros et des héroïnes qui ont participé à leurs succès.



Les producteurs de This Is Us ont trouvé la recette parfaite pour une série. Un savant mélange de drame et d'humour, pour toucher tout le monde, et une construction novatrice, qui surprend dès le premier épisode. C'est une série familiale comme on en voit peu, qui ne cherche pas le sensationnel mais simplement à raconter des histoires et toucher ceux qui la suivent. Les héros et les héroïnes sont les membres de la famille Pearson sur plusieurs générations. On y découvre leurs secrets, leurs drames, leurs joies, comme nous pouvons en vivre dans nos foyers.

Sur M6, le public a pu découvrir la saison 3 pendant l'été 2020. Au cours de cette saison, Kevin (Justin Hartley) résout enfin le mystère autour de son père Jack (Milo Ventimiglia) et ses années de combats au Vietmam, Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) fondent leur famille pendant que Beth et Randall font leur deuil et tentent de construire un nouveau foyer pour Deja (Lyric Ross).

Beth Pearson, une force de la nature

Depuis la première saison, Beth Pearson montre qu'elle est la force de sa famille. Mise au chômage brutalement, elle tente de joindre les deux bouts, tout en élevant ses filles et en gérant son mari, qui fait souvent passer ses besoins après ceux de son épouse. Dans cette saison 3, Beth transcende tout ce qu'on a pu voir auparavant. Marquée par la mort de William, le père biologique de Randall, pour qui elle avait une profonde affection, elle essaye de rester forte pour ses enfants. Mais, l'humain n'est pas une machine et Beth nous le montre à la perfection.

La famille Pearson autour de Randall Crédit : Ron Batzdorff/NBC

En tant que cheffe de famille, elle trouve les bons mots pour rassurer les siens, les encourager à devenir la meilleure version d'eux-mêmes sans pour autant s'oublier. Beth sait ce qu'elle veut et le dit, même si cela lui coûte. Elle met Randall au pied du mur lui demandant d'arrêter la campagne électorale comme il le lui avait promis. Déçue, puisque Randall est égoïste, Beth ne baisse pas les bras pour autant. La voici lancée pour ouvrir son studio de danse et enseigner sa passion, comme elle souhaitait le faire avant que sa mère ne s'en mêle, tout comme son mari.

Beth parviendra à son rêve, en pardonnant à Randall et puisant au plus profond de son cœur pour avancer vers la suite de son aventure.