"Super-héros malgré lui", "Arthur Rambo"... Les films à voir (ou éviter)

Cette semaine au cinéma, nous comptons 13 nouveautés à l'affiche. Il y a d'abord une comédie française très attendue et réussie : Super-héros malgré lui de Philippe Lacheau et sa bande. Nous avons aussi un film d'animation dans l'univers des pompiers américains Vaillante qui parle aussi de la place des femmes dans cet univers très masculin avec les voix d'Alice Pol et Vincent Cassel...

Et puis il y a le retour au cinéma de Laurent Cantet, réalisateur du film Entre les murs en 2008 : remarquable plongée au sein d'un collège de zone d'éducation prioritaire... Cette fois, il nous propose Arthur Rambo, inspiré des déboires du blogueur-écrivain Mehdi Meklat dont d'anciens tweets haineux, sexistes, racistes, homophobes avaient été exhumés au moment de sa gloire en 2017...

Dans le film de Cantet, on suit l'ascension et la chute de Kaim, jeune écrivain qui connait le succès avec un roman sur ses racines familiales algériennes mais qui voit ressurgir aussitôt des tweets épouvantables écrits sous le pseudo d'Arthur Rambo... Réflexion passionnante à la manière d'un thriller sur la liberté d'expression, l'emballement médiatique, la soif de notoriété, la puissance des mots sur des esprits plus faibles ou moins aguerris...

Laurent Cantet est une voix importante au cœur du cinéma français et international, il avait reçu la Palme d'Or, avait été Césarisé et nommé aux Oscars pour Entre les murs... Il avait une question pour le candidat Yannick Jadot, invité du Petit déjeuner de campagne de RTL ce 2 février 2022. "La culture me paraît très absente de ce début de campagne, avez vous un programme arrêté sur la question du cinéma, du théâtre et de l'éducation ?"

"La culture est essentielle, quand on a autant d'imaginaires qui sont sur le repli, la haine, l'enfermement... Il nous faut un grand imaginaire de l'espoir, souligne le candidat écologiste à la présidentielle. Il faut une projection et ça, c'est la culture. J'ai repris ce que Roosevelt avait fait dans les années 30 avec le New Deal. On garde en mémoire ses grands travaux. On oublie qu'il a fait aussi un investissement massif sur la création artistique aux États-Unis et la création des parcs naturels dont les Américains sont si fiers. Dans mon projet, il y aura 1 milliard d'euro sacralisé sur la création. 25% du budget de la Culture doit aller vers la création. C'est ce qui rend une société bienveillante".