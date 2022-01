Evangeline Lilly dans le rôle de la Guêpe dans "Ant-Man and the Wasp"

Ses positions réfractaires à l'obligation vaccinale vont-elles coûter sa carrière à l'actrice canadienne Evangeline Lilly ? L'actrice, célèbre pour ses rôles dans la série Lost ou plus récemment dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) dans le costume de la Guêpe, est dans la tourmente après quelques posts très politiques sur son compte Instagram.

"Je crois que personne ne devrait jamais être forcé de s'injecter quoi que ce soit dans son corps, contre sa volonté, sous la menace d'une attaque violente, d'une arrestation ou d'une détention sans procès, d'une perte d'emploi, de perdre son logement, de la faim, de la perte d'éducation, de l'aliénation de ses proches, de l'excommunication de société… sous quelque menace que ce soit", a-t-elle écrit sur le réseau social après avoir participé à une manifestation. "Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas de l'amour", continue-t-elle en se risquant à une comparaison risquée : "J'étais pro-choix [favorable à l'IVG] avant le Covid et je suis toujours pro-choix aujourd'hui".

Ce n'est pas la première fois que la comédienne conteste les mesures sanitaires misent en place par les gouvernements afin de ralentir la pandémie. Déjà en 2020, elle était particulièrement opposée aux confinements. "Certaines personnes valorisent leur vie plutôt que la liberté, d'autres valorisent la liberté plutôt que leurs vies, déclarait-elle. Nous faisons tous des choix."

Le nombre de décès en Amérique du Nord après ces déclarations avait fait rétropédaler Evangeline Lilly qui s'était alors excusée : "Mes excuses directes et spéciales aux personnes les plus touchées par cette pandémie. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Quand j'ai écrit ce post, je pensais insuffler du calme dans l'hystérie", disait-elle alors. Mais, manifestement, la leçon n'a pas été bien retenue par la star et les fans des films Marvel font connaître leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Elle n'est pas la seule actrice du MCU à poser des problèmes de ce genre aux fans de la saga. L'actrice Letitia Wright qui incarne la scientifique Shuri dans Black Panther a aussi été critiquée pour son scepticisme face au vaccin et un éventuel prosélytisme antivax sur le plateau de tournage. Prosélytisme qu'elle a ensuite contesté en multipliant les références à la religion sur les réseaux sociaux. Une position qui aurait ralenti la production du film Wakanda Forever.