La mort, la nudité... Fanny Ardant se confie sur RTL pour "Les jeunes amants"

Fanny Ardant est à l'affiche du film Les jeunes amants de Carine Tardieu ce mercredi 2 février 2022. Un des coups de cœur du Festival du Film Francophone d'Angoulême l'été dernier. Une histoire d'amour entre Shona et Pierre. Elle est architecte, il est médecin. Ils vont se croiser, se perdre de vue puis se retrouver avant que la passion ne les emporte...

Petit détail : Shona a 71 ans et Pierre, 45 ans... Sujet délicat traité avec une grâce infinie par Carine Tardieu. Melvil Poupaud incarne cet homme encore jeune éperdument amoureux d'une femme qui pourrait être sa mère, pour qui il va tout quitter, tout risquer... Morale de l'histoire : ne te pose pas de question, vis l'instant qui se présente à toi. "Je n'ai jamais cru en l'avenir. Je crois toujours au moment présent, confie l'actrice. Tous ces châteaux en Espagne, ces suppositions... C'est idiot. Vis ! Et tu verras bien !"

"J'ai très tôt pensé à la mort. Que tout est éphémère. De façon presque maladive. J'ai eu beaucoup de personnes que j'aimais tant qui sont mortes... Je flirte sans arrêt avec l'idée de la fin. Mais pas de façon morbide. Je pense qu'il faut aller vers l'âge et la mort comme ça ! Pas comme on va à la guillotine. C'est inéluctable, ça ne me fait pas peur. Ces journaux qui titrent 'Comment rester jeune jusqu'à 90 ans', ça m'exaspérait", lâche-t-elle.

Ce qui est intéressant dans le personnage de Shona, c'est qu'il a exactement le même âge qu'elle : 71 ans... Or, dans l'histoire, même si tout cela est traité avec une infinie pudeur, il y a des scènes charnelles, sensuelles... Et pour la comédienne, ça a failli poser problème... "Quand j'étais jeune je ne me suis jamais mise toute nue, pourquoi maintenant ? s'interrogeait Fanny Ardant. Mais je voyais que c'était ça aussi, il ne faut pas être hypocrite. Mais la réalisatrice, intelligente, m'a dit qu'il n'était pas question de faire une étude anatomique. Elle a dit comment... Et j'ai dit d'accord."

Une année riche pour l'actrice

Fanny Ardant, c'est une nature, un timbre de voix, une personnalité qui nous accompagne depuis plus de quatre décennies au cinéma... Truffaut bien sûr mais aussi Lelouch, Resnais, Deville, Costa-Gavras, Scola, Varda, Pollack, Leconte, Berri, Ozon, Sorrentino ou Bedos... Il y a peu de carrières aussi riche et variée que celle-là.

Fanny Ardant aura une belle année cinéma puisqu'elle sera à l'affiche à l'automne de Couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac d'après le roman de Pierre Lemaitre mais aussi du prochain Jean Becker, Les volets verts adapté de Simenon (le dernier scénario de Jean-Loup Dabaddie), avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde.