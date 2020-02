Star Wars : un nouveau film sur le côté obscur de la force ?

publié le 22/02/2020 à 23:12

Un nouvel épisode de Star Wars centré sur les pires ennemis de la rébellion républicaine et des jedis : les Siths, seigneurs du côté obscur de la force. Voilà le nouveau projet serait dans les cartons de Disney, quelques mois seulement après la sortie de L'ascension de Skywalker, en décembre 2019. J.D Dillard, le réalisateur de Sleight et de Sweetheart aurait été retenu pour la réalisation.

Ce 6e Star Wars produit par Disney se déroulerait à Exegol, la planète abritant le monde secret des Siths que les spectateurs ont pu voir récemment lors de l'épique combat final du dernier volet de la saga.

Selon les médias américains spécialisés The Hollywood reporter et Deadline, la production n'a pas encore précisé si le projet a vocation à sortir en salles ou seulement sur la plateforme de streaming de Disney. Parallèlement à ce projet sur le côté obscur de la force, une nouvelle trilogie est toujours prévue pour 2022, 2024 et 2026, où le spectateur va être embarqué dans une épopée antérieure à l'histoire des Skywalker.

