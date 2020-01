publié le 15/01/2020 à 02:43

Il était le visage de Richie Ryan, acolyte de l'immortel Duncan MacLeod dans la série Highlander, diffusée dans les années 1990. Stan Kirsch s'est suicidé le 11 janvier dernier dans sa maison de Los Angeles. Sa mort a été annoncée par sa femme, Kristyn Green, sur sa page Facebook.

Comme le rapporte Deadline, le compte officiel de la série lui a rendu hommage dans un message partagé sur Facebook. "Sans Stan Kirsch, la série Highlander n'aurait pas été aussi importante. Il a apporté un sens de l'humour, de la gentillesse et un enthousiasme juvénile au personnage de Richie Ryan pendant six saisons", peut-on lire.

Stan Kirsch donnait notamment la réplique à Adrian Paul, interprète de Duncan MacLeoad. La série, une production franco-canadienne, s'est étalée sur six saisons et a été diffusée en France entre 1993 et 1999 sur TF1, puis M6, avant d'être rediffusée par la suite sur plusieurs chaînes de la TNT.

Stan Kirsch avait également à son actif une apparition dans la sitcom culte Friends, dans laquelle il interprétait le petit ami mineur de Monica (jouée par Courteney Cox). Les téléspectateurs ont aussi pu le découvrir dans plusieurs épisodes la série JAG, centrée sur la vie d'un ancien pilote de l'aéronavale américaine affecté au service judiciaire de l'US Navy.