"Squid Game" : le créateur de la série en dit plus sur une éventuelle deuxième saison

Sortie depuis près de quinze jours sur Netflix, la nouvelle série sud-coréenne Squid Game est un véritable carton, à tel point que les fans veulent déjà voir une saison deux après avoir englouti les neufs épisodes de la première. La série est d'ailleurs toujours numéro 1 des programmes les plus regardés dans l'hexagone sur la plateforme.

Son créateur, Hwang Dong-hyuk s'est exprimé à ce sujet au journal américain Variety, relayé par 20 Minutes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudra être patient : "Je n’ai pas de plans bien développés pour Squid Game 2, rien que de penser à cela est assez épuisant, a-t-il avoué. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas tout seul. J’envisagerais de faire appel à plusieurs scénaristes et à de multiples réalisateurs expérimentés", a-t-il annoncé.

Il faut dire qu'écrire les épisodes a été un véritable casse-tête pour le créateur, qui a d'ailleurs confié lors de son interview avoir mis six mois pour écrire les deux premiers épisodes : "L’écrire était plus difficile qu’habituellement pour moi car il s’agissait d’une série et non pas d’un film, a-t-il indiqué. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes."

Avant de se pencher sur une saison 2 de la série, Hwang Dong-hyuk a d'autres projets puisqu'il travaille sur l'écriture d'un film intitulé KO Club, abréviation de "Killing Old Men Club" qui conte le récit d'une guerre intergénérationnelle. Si ce projet est dans la lignée de Squid Game, on peut s'attendre à ce que beaucoup de sang coule encore.