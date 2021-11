"Spider-Man: No Way Home" : que cache le détail effacé du trailer ?

C'est un minuscule détail qui a intrigué la grande communauté des fans Marvel. Ce 17 novembre une bande-annonce du prochain film Spider-Man: No Way Home a été dévoilée. Et, comme à chaque sortie, ces trailers sont sortis simultanément dans de nombreux pays. Mais la première bande-annonce brésilienne contenait une seconde de plus que les autres.

Dans la bande-annonce officielle, nous pouvons voir Peter Parker joué par Tom Holland attaquer frontalement différents ennemis dont le fameux Lézard. Si les bandes-annonces américaine ou française s'arrêtent juste avant l'impact, le trailer brésilien montre que le visage du Lézard est déformé par un coup invisible...

Comme la Femme invisible des 4 Fantastiques n'est pas encore au casting, il n'y a qu'une possibilité pour les fans : un autre personnage astucieusement effacé au montage est responsable de ce coup. Et qui Marvel ne veut surtout pas montrer avant la sortie du film ? Les autres Spider-Men joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield. En effet, si les méchants des anciens films sont de retour, il serait logique que les deux autres hommes-araignées débarquent pour aider notre cher Tom Holland dans ses aventures...

Plusieurs internautes pensent avoir aussi repéré la présence du Spider-Man d'Andrew Garfield dans certaines scènes notamment grâce aux yeux de son masque. MJ (Zendaya) qui tombe aussi à la fin du trailer ne serait pas sauvée par Spider-Holland mais par Spider-Garfield, offrant aux fans une belle référence. Rappelez-vous, dans The Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfield arrive une seconde trop tard pour sauver Gwen (Emma Stone) d'une chute mortelle. Cela expliquerait aussi le montage particulier de la scène, qui joue clairement sur l'émotion, dans le trailer.

Il faudra se rendre au cinéma le 15 décembre 2021 pour découvrir qui apparaitra ou non dans la version finale de ce No Way Home qui s'annonce déjà exceptionnel pour les fans de Marvel.