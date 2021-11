Le multivers Marvel est prêt à exploser et c'est notre cher Spider-Man qui va en faire les frais. La bande-annonce du troisième film de la franchise avec Tom Holland dans le costume de l'homme-araignée est prêt à sortir en salles et pour l'occasion une nouvelle bande-annonce plus riche et explosive que jamais a été dévoilée.

Les fans pourront retrouver tout ce qui faire le charme des aventures de Spider-Man : une bonne dose d'action, une touche d'émotion et beaucoup d'humour. Dans No Way Home, Peter Parker va tenter de faire oublier au monde que son identité a été révélée au monde par le méchant Mystério lors du précédent film.

Cette soudaine notoriété cause beaucoup de problèmes à notre héros et il va demander au Sorcier Suprême, Docteur Strange, de rectifier le tir. Mais, naturellement, les choses vont mal tourner et toutes les dimensions vont se mélanger provoquant l'irruption, dans le monde de Tom Holland, des méchants des deux précédents "Spider-Men" : Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Dans cette bande-annonce, on peut voir beaucoup de combats et de scènes d'action et il est difficile de savoir ce que cherche à faire concrètement Peter Parker. Sauver ses amis, sa ville, sa réputation, ses ennemis... Il affronte simultanément alliés et ennemis et ces derniers semblent aussi se battre entre eux... Si les apparitions des anciens acteurs qui jouaient l'homme araignée sont espérées, cette bande-annonce ne les dévoile pas encore... Il faudra se rendre au cinéma le 15 décembre 2021 pour découvrir les intentions de tous ces personnages cultes et l'avenir de Spider-Man dans le MCU. Il s'agit probablement là du film de super-héros le plus attendu de l'année !