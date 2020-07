Sophie Turner et Joe Jonas annoncent la naissance de leur premier enfant

publié le 28/07/2020 à 11:18

Sophie Turner et Joe Jonas sont devenus parents. Comme l'annonce le média américain TMZ, l'actrice de Game of Thrones et de la dernière saga X-Men a donné naissance à une petite fille, qui serait prénommée Willa, le 22 juillet dernier, à Los Angeles.

"Ils sont déjà dingues [de leur fille] et n'arrêtent pas de se réjouir de l'agrandissement de leur famille. Ils prennent leur temps pour apprécier cette naissance et n'ont partagé la bonne nouvelle qu'avec leurs familles et leurs amis", précise une source proche de Sophie Turner et Joe Jonas au média américain Entertainment Tonight. Le représentant du couple a d'ailleurs confirmé la nouvelle avec un communiqué : "Sophie Turner et Joe Jonas sont heureux de vous annoncer la naissance de leur enfant". Le couple n'avait pas officiellement annoncé la grossesse de Sophie Turner, mais l'actrice avait été photographiée en mai dernier dans les rues de Los Angeles avec son baby-bump, confirmant la rumeur qui courait.

Sophie Turner avait annoncé ses fiançailles avec Joe Jonas en 2017 à ses fans sur Instagram. Le couple s'est ensuite marié lors d'une cérémonie privée en petit comité à Las Vegas en mai 2019, avant de s'unir "en grande pompe" un mois plus tard en France, au Château de Tourreau en Provence.