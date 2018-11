Voilà il est parti ..énorme baiser à Maryse , et à la famille ,belle#cérémonie..classe ,bienveillante et forcément émouvante... spéciale dédicace @antoinedecaunes pour ce discoure hilarant et pour m’avoir dit que le dress code était « BLANC «me suis encore fait avoir..¿ pic.twitter.com/tmwMWN79j3