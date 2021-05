"Sex and The City" : Mr. Big (Chris Noth) sera de retour dans la saison 7

Chris Noth dans le film "Sex and the City 2" en 2010

publié le 27/05/2021

Sex and the City se rappelle au bon souvenir des fans. Plusieurs mois après l'annonce de la saison 7, intitulée And Just Like That, le média américain Deadline a révélé que Chris Noth sera bien aussi de la partie dans le rôle de Mr. Big, l'époux de Carrie Bradshaw.

Chris Noth était en pourparlers "depuis plusieurs semaines" avec HBO Max, bien qu'il avait souvent expliqué qu'il ne reviendrait pas dans une suite de Sex and the City, précise Deadline. Ainsi, Mr. Big, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) seront bientôt de retour sur nos écrans.

Comme l'avait confirmé le média américain Variety, la série va faire son retour sur HBO Max, 7 ans après la sixième saison et et 11 ans après le film Sex and the City 2. Cette saison 7, de 10 épisodes et dont la production va démarrer pendant l'été 2021, suivra les nouvelles aventures des héroïnes désormais quinquagénaires. L'occasion de se poser de très nombreuses questions sur tout ce qui a pu se passer dans leurs vies.