"Sex and the City", saison 7 : les nouvelles infos de Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker et Chris North dans "Sex and the City"

publié le 01/02/2021 à 15:32

La saison 7 de Sex and the City, intitulée Just Like That, commence à se préciser. Quelques semaines après avoir annoncé le retour de la série culte, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), a donné de nouvelles informations. Pour le moment, la série est prévue sur la plate-forme HBO Max, sans date de diffusion.

Dans un entretien pour Vanity Fair, Sarah Jessica Parker révèle que Just Like That, sans Kim Cattrall (Samantha Jones), se déroulera à notre époque et donc en pleine épidémie de coronavirus. "La Covid-19 fera bien évidemment partie du scénario, parce que c'est dans la ville que les personnages habitent. Et comment cette épidémie a-t-elle changé les amitiés lorsqu'on ne peut plus se voir ? J'ai confiance en les scénaristes qui vont plancher sur ce scénario", explique l'actrice.

Cette saison 7 suivra les nouvelles aventures de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis), désormais quinquagénaires. L'occasion de se poser de très nombreuses questions sur tout ce qui a pu se passer dans leurs vies, depuis leur dernière apparition à l'écran dans le film Sex and the City 2. Sarah Jessica Parker se demandent si les réseaux sociaux "ont impacté leur vie et leur amitié", si Carrie "continue d'écrire son billet". Elle conclut qu'elle est "impatiente de découvrir le script".