"Sex and the City" : pourquoi Kim Cattrall sera absente de la saison 7

Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker dans le film "Sex and the City"

publié le 13/01/2021 à 15:50

Le retour de Sex and the City à la télévision ne sera pas complet. Comme l'a annoncé Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) et la plate-forme HBO Max, les quatre meilleures amies de New York aux vies et tenues qui ont marqué des générations de fans, ne seront pas toutes réunies dans la saison 7 de la série.

Kim Cattrall, l'interprète de la charismatique Samantha Jones, ne participera pas à cette aventure intitulée Just Like That et dont un court teaser a été dévoilé par Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) et Kristin Davis (Charlotte York). De son côté, Kim Cattrall n'a pas communiqué officiellement sur son absence, mais Sarah Jessica Parker a tenu à donner quelques précisions à un de ses abonnés sur Instagram, comme le rapporte le média américain Entertainement Weekly.

Sarah Jessica Parker a répondu à un de ses abonnés lui demandant si sa brouille avec Kim Cattrall et leurs relations tendues (qui ne sont point un secret de polichinelle) sont à l'origine de l'absence de Samantha Jones dans cette future saison 7. "Non. Je n'ai jamais dis que je ne l'aime pas et je ne le dirais pas. Ce n'est pas le cas. Samantha ne fait pas partie de cette histoire (de la saison 7 de Sex and the City), mais elle fera toujours partie de nous quoique nous fassions et où que nous soyons".

Une brouille entre "SJP" et Kim Cattrall depuis des années

Cependant, le commentaire de Sarah Jessica Parker pourrait ne pas convaincre les fans de Sex and the City. Les relations peu amicales entre les deux actrices sont connues depuis un petit moment. En 2017, Kim Cattrall est sous le feu de projecteurs car il est rapporté qu'elle a refusé de participer au troisième film Sex and the City, parce que Warner Bros la payerait pas assez.

L'actrice se défend sur les réseaux sociaux en expliquant qu'elle avait demandé à la Warner de ne pas faire Sex and the City 3 dès 2016. Plus tard, lors de son passage dans le talk-show Piers Morgan's Life Stories, elle confie qu'elle n'était pas "amie" avec SJP, Cynthia Nixon et Kristin Davis sur le tournage de Sex and the City et que Sarah Jessica Parker "aurait pu être plus gentille" avec elle.



La goutte qui fait déborder le vase

Les quatre héroïnes de la série "Sex and the City" Crédit : CBS Paramount International

En 2018, Kim Cattrall perd son frère Christopher et Sarah Jessica Parker lui transmet ses condoléances lors d'une interview pour Extra et sur les réseaux sociaux. Ce à quoi lui répond Kim Cattrall par le biais des réseaux sociaux : "Ma mère m'a demandé aujourd'hui : 'Quand cette hypocrite (Sarah Jessica) va-t-elle te laisser tranquille ?' Tes appels continus sont un rappel douloureux de combien tu es cruelle. Que ce soit bien clair, si je ne l'ai pas été : tu n'es pas ma famille, tu n'es pas mon amie. J'écris donc une dernière fois pour te dire d'arrêter d'exploiter ma tragédie pour restaurer ton image de 'gentille fille'".

Sarah Jessica Parker a toujours expliqué qu'il n'y avait pas "d'embrouilles"

Sarah Jessica Parker ne jette pas d'huile sur le feu et explique au média américain Vulture en 2018 : "J’aimerais rappeler à tout le monde qu’il n’y a pas de bagarre. Je n’ai jamais prononcé un mot antipathique, défavorable et hostile envers Kim, alors j’aimerais le redéfinir. J’ai toujours tenu le travail de Kim en haute estime et toujours apprécié sa contribution. On ne peut rien faire si ce n'est accepter son choix de ne pas faire de troisième film".

Puis en septembre 2020, Kim Cattrall est revenue sur l'histoire en expliquant au Los Angeles Times qu'elle n'avait "aucune regret" d'avoir parlé publiquement "de cette bagarre", en ajoutant : "Tout se trouve sur Google, donc je vous encourage à aller sur Google pour vérifier tout ce que j'ai dit (...) Je n'ai aucun regret".