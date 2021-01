VIDÉO - "Sex and the City" : Sarah Jessica Parker annonce une nouvelle saison

ynthia Nixon, Kristin Davis et Sarah Jessica Parker reviennent pour "Sex and the City"

publié le 11/01/2021

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) seront bientôt de retour sur nos écrans. Comme l'a confirmé le média américain Variety, la série Sex and the City va faire son retour sur HBO Max pour une septième saison. Soit 7 ans après la sixième saison et et 11 ans après le film Sex and the City 2.

Cependant, le quatuor des meilleures amies new-yorkaises ne sera pas au complet, puisque Kim Cattrall, l'interprète de Samantha Jones ne sera pas de la partie. Pour le moment, l'actrice américaine n'a pas expliqué les raisons de son absence.

Cette nouvelle saison, dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée, s'intitulera Just Like That (Et juste comme ça) et se composera de 10 épisodes. Sur son compte Instagram, Sarah Jessica Parker a publié un court teaser. S'enchaînent des plans de la ville de New York et un écran d'ordinateur et la voix de Carrie Bradshaw en off. "Je ne peux pas m'empêcher de me demander : 'Où sont-elles maintenant ?'", explique l'actrice en légende de sa publication Instagram.