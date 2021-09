"Sex and the City" : l'acteur Willie Garson est décédé à l'âge de 57 ans

Willie Garson, acteur américain connu pour avoir joué le rôle de Stanford Blatch dans la série Sex and the City, est décédé ce mardi 21 septembre à l'âge de 57 ans. C'est son fils qui a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. "Je t'aime tellement papa. Repose en paix, je suis ravi que tu aies partagé toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses", écrit-il sur Instagram.

Le comédien américain serait décédé des suites d'un cancer du pancréas, selon le magazine People. Willie Garson est apparu dans plus de 50 films, généralement dans des rôles mineurs. Il est connu pour son rôle de Stanford Blatch, personnage récurrent de la série Sex and the City diffusée sur HBO entre 1998 et 2004. Il avait à ce titre joué dans les deux films faisant suite à la série en 2008 et 2010.

Il était aussi à l'affiche de la série FBI : Duo très spécial, dans le rôle récurrent de Mozzie. Au cinéma, il avait également tenu des petits rôles dans les films Mars Attacks!, de Tim Burton, Mary à tout prix ou encore Dans la peau de John Malkovich.