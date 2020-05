"Scarface" : bientôt une troisième version du film culte ?

publié le 15/05/2020 à 20:30

Une troisième version du film de gangsters Scarface va voir le jour. Cette fois, l’histoire se déroulera à Los Angeles, aux États-Unis. Luca Guadagnino, le réalisateur de Call me by your name, sera aux manettes. Les frères Cohen se chargent du scénario.

Le premier Scarface, inspiré du livre d’Al Capone, avait été réalisé par Howard Hawks en 1932. L’histoire se déroulait ici au cœur de la mafia italienne de Chicago. La deuxième version date de 1983, avec comme tête d’affiche Al Pacino dans le rôle de Tony Montana, mafieux cubain qui débarque à Miami. Le film avait été réalisé par Brian de Palma.

Cette dernière version, qui va être produite par Universal Studios, comme l’indique cet article de BFMTV, va "repenser l'histoire d'immigrés", moteur des deux précédents films.

La date de sortie du film ou encore la distribution des rôles reste inconnue pour le moment. Le projet avancera une fois l’épidémie de coronavirus passée.