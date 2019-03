A La Bonne Heure avec Sandrine Kiberlain et Lisa Azuelos

publié le 07/03/2019 à 12:30

Présenté en compétition au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, Mon Bébé, le nouveau long métrage de Lisa Azuelos (LOL en 2008 avec Sophie Marceau), a remporté deux récompenses : le Grand Prix OCS et le prix d'interprétation féminine pour Sandrine Kiberlain, l'actrice principale.



Dans cette comédie, la réalisatrice traite une nouvelle fois des relations mère/fille mais également de la difficulté pour certains parents de voir le dernier enfant quitter le cocon familial. Une sorte de dépression aussi appelée le "syndrome du nid vide" et qui touche environ 35 % des parents, en majorité les mères. Un sujet directement inspiré de la vie privée de la cinéaste.

"Mon Bébé" de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain

L'histoire : Héloïse (Sandrine Kiberlain) est mère de trois enfants. Jade (Thaïs Alessandrin), sa "petite dernière", vient d’avoir 18 ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son iPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Mon Bébé" - Bande-annonce

Le film est emmené par Sandrine Kiberlain dans le rôle d’une mère fusionnelle et Thaïs Alessandrin, la fille de Lisa Azuelos. Victor Belmondo, Kyan Khojandi, Yvan Attal, Arnaud Valois, Camille Claris et Mickael Lumiere complètent le casting. Le film sortira mercredi prochain dans les salles obscures.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.