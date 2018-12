Kad Merad sur le plateau des Grosses Têtes

publié le 07/12/2018 à 18:20

Aujourd'hui, vendredi 7 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête exceptionnelle que vous pourrez retrouver au cinéma à partir du 19 décembre prochain dans "Le gendre de ma vie": Kad Merad.

Une Grosse Tête qui aurait pu jouer dans "Bienvenue chez les p’tits" : Elie Semoun.

Une Grosse Tête à qui on dit "Bis" dès qu’elle chante : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête "Brillantissime" sur le rock : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête moins "Supercondriaque" que "super de mauvaise humeur" : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qu’on retrouvera samedi soir aux côtés de Michèle Bernier, non pas pour la marier à un agriculteur pour nous faire découvrir son histoire : Karine Le Marchand.

Les Grosses Têtes du vendredi 7 décembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !