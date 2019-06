publié le 20/06/2019 à 06:15

Entraîneur de boxe, ancien soldat de la guerre de Corée, passeur de drogues... Clint Eastwood s'est offert de multiple rôles au court de sa deuxième vie de cinéaste. Pour son prochain film, Richard Jewell, le réalisateur de 89 ans sera exclusivement derrière la caméra et laisse notamment place aux acteurs Jon Hamm (Mad Men) et Olivia Wilde (Dr House, Tron : L'Héritage) qui viennent d'être annoncé au casting selon le magazine américain Variety. Alors que le tournage va bientôt commencer, que sait-on de ce futur long-métrage ?

Ce drame est basé sur l'histoire complexe d'un homme, Richard Jewell. Tout d'abord révélé au public pour avoir déjoué l'attentat au parc du Centenaire durant les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, cet agent de la sécurité a très vite été accusé d'avoir posé la bombe. Ce n'est qu'après 88 jours qu'il a été innocenté, et 10 ans plus tard, il meurt d'une défaillance cardiaque à seulement 44 ans.

Ce moment de vie, entre gloire et descente aux enfers, a été raconté par Marie Brenner dans un article du journal américain Vanity Fair et a servi de support au film de Clint Eastwood. Au cœur de l'intrigue tissée par l'ancienne star des westerns spaghettis, on retrouvera évidemment Richard Jewell joué par Paul Walter Hauser (BlacKkKlansman) et encore Sam Rockwell (Vice) qui deviendra son avocat.

Jon Hamm interprétera quant à lui l'agent du FBI chargé de retrouver le coupable - en réalité Eric Rudolph, un extrémiste proche des milices religieuses qui sera arrêté et condamné à perpétuité quelques années après. Olivia Wilde prendra les traits de Kathy Scruggs, la reporter qui a couvert les événements.

Leonardo DiCaprio et Jonah Hill à la production

Du côté de la production, on retrouvera notamment deux figures hollywoodiennes bien connues : Leonardo Di Caprio qui sera au cinéma avec un autre ponte du cinéma américain, Quentin Tarantino, pour Once Upon A Time... In Hollywood (le 14 août 2019 en salles) et Jonah Hill, qui a fait ses premiers pas à l'écran grâce au réalisateur Judd Apatow, dans 40 ans toujours puceau.

Ces deux acteurs ont partagé l'affiche du Loup de Wall Street de Martin Scorsese en 2013 - on se souvient évidemment de la scène hallucinogène des deux compères de la finance. Bien que Leonardo DiCaprio était pressenti pour jouer le rôle de l'avocat de Richard Jewell, lui et Jonah Hill n'apparaîtront malheureusement pas à l'écran et resteront sagement à la production.