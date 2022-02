"Razzie Awards" : Bruce Willis va être honoré pour ses mauvais films en 2021

Bruce Willis avant le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor

Les navets dans lesquels a joué Bruce Willis en 2021 vont être mis à l'honneur aux Razzie Awards 2022. La cérémonie américaine récompense les plus mauvais films et les pires performances de l’année écoulée.



L'acteur de Die Hard devrait même recevoir un trophée honorifique puisqu’il a droit à sa propre catégorie, raconte 20 minutes lundi 7 février. Huit longs-métrages sont, en effet, en lice dans la catégorie "Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021".

Dans ces oeuvres, généralement à très petit budget et diffusées uniquement en streaming, l'acteur joue des petits rôles, dont celui d'un shérif désabusé, d'un général à la retraite ou d'un ancien agent de la CIA.

Jarod Leto et LeBron James sont également épinglés par les Razzies Awards cette année. Mais le film ayant remporté, lundi, le plus grand nombre de nominations est la captation d'une comédie musicale consacrée à la princesse Diana et diffusée sur Netflix. Il est en lice dans neuf catégories, dont celle du pire long-métrage.

Les "Golden Raspberry Awards", le nom officiel des Razzies, ont été inventés dans un salon de Los Angeles en 1981 par d’anciens étudiants en cinéma et des professionnels de Hollywood. Chaque année, ils parodient les cérémonies officielles pour se moquer du tout Hollywood. La 42e cérémonie des Razzie Awards se tiendra le 26 mars juste avant les Oscars.