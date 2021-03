Razzie Awards 2021 : quels sont les pires films et les pires acteurs de l'année ?

publié le 15/03/2021 à 13:38

Si les nominations pour les Oscars vont probablement prendre toute la lumière médiatique en ce lundi 15 mars 2021 dans le petit monde du cinéma, il ne faudrait pas oublier de jeter un (dernier) regard sur les pires productions de l'année.

Pour détecter le meilleur du pire du cinéma, nous pouvons toujours compter sur les organisateurs des Razzie Awards qui, chaque année, parodient les cérémonies officielles pour se moquer du tout Hollywood.

Certaines années, même, les acteurs et actrices nommés et disposant d'une bonne dose d'auto-dérision et de courage se présentent pour récupérer leurs prix. En 2021, de nombreux films ont fait l'unanimité contre eux : le phénomène Netflix (et catastrophe scénaristique) 365 Dni, Le Voyage du Dr Dolittle, Nightmare Island, Music. La 41e cérémonie des Razzie Awards se tiendra le 24 avril, juste avant les Oscars.

Et les pires films de l'année sont...

Pire film

365 Dni

Absolute Proof

Le Voyage du Dr Dolittle

Nightmare Island

Music

Pire actrice

Anne Hathaway - Sa dernière volonté et Sacrées sorcières

Katie Holmes - The Boy : la malédiction de Brahms et The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson - Music

Lauren Lapkus - The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka - 365 Dni

Pire acteur

Robert Downey Jr. - Le Voyage du Dr Dolittle

Mike Lindell - Absolute Proof

Michele Morrone - 365 Dni

Adam Sandler - Hubie Halloween

David Spade - The Wrong Missy

Pire actrice dans un second rôle

Glenn Close - Une ode américaine

Lucy Hale - Nightmare Island

Maggie Q - Nightmare Island

Kristen Wiig - Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler - Music



Pire acteur dans un second rôle

Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani - Borat 2

Shia LaBeouf - The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger - Iron Mask

Bruce Willis - Breach, Hard Kill et Survive the Night

Pire couple à l'écran

Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Borat 2

Robert Downey Jr. & son accent "gallois" absolument pas convaincant - Le Voyage du Dr Dolittle

Harrison Ford & ce chien en images de synthèse totalement faux - L'Appel de la forêt

Lauren Lapkus & David Spade - The Wrong Missy

Adam Sandler & sa voix grinçante - Hubie Halloween

Pire réalisation

Charles Band - Les trois films Barbie & Kendra

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes - 365 Dni

Stephen Gaghan - Le Voyage du Dr Dolittle

Ron Howard - Une ode américaine

Sia - Music



Pire scénario

365 Dni

Les trois films Barbie & Kendra

Le Voyage du Dr Dolittle

Nightmare Island

Une ode américaine



Pire remake, sequel, prequel ou spin-off

365 Dni

Le Voyage du Dr Dolittle

Nightmare Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984