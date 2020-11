"Once upon a time in Hollywood" : Tarantino va adapter son film en roman

publié le 19/11/2020 à 02:58

Globalement salué par les critiques de cinéma lors de sa sortie en 2019, "Once upon a time in Hollywood" saura-t-il également séduire les passionnés de littérature ? Son réalisateur, Quentin Tarantino, devrait bientôt décliner son film en roman.

D'après Deadline.com, le cinéaste a signé un contrat de deux livres avec la maison d'édition américaine HarperCollins. Le premier sera l'adaptation de "Once Upon a Time in Hollywood", qui suit un acteur en déclin et son doubleur en 1969 à Los Angeles.

L'ouvrage, qui sera publié en juin, proposera aux lecteurs d'en savoir davantage sur les deux principaux protagonistes à travers des évènements se déroulant avant et après la trame chronologique du film. Son éditeur le décrit d'ores et déjà comme étant "à la fois hilarant, délicieux et brutal".

Le site d'information explique que le contrat signé par Tarantino prévoit également l'écriture d'une non-fiction intitulée "Cinema Speculation". Son livre sera "une plongée profonde dans les films des années 1970, un riche mélange d'essais, de critiques, d'écrits personnels".