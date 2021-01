Quelles sont les 20 séries les plus regardées par les Français l'an dernier ?

publié le 28/01/2021 à 17:56

Les Français se sont massivement tournés vers les écrans en 2020 avec un amour toujours plus sérieux pour les séries télé. Une étude de Médiamétrie vient de rendre son bilan pour cette année si particulière placée sous le signe des confinements, couvre-feu et autres privations de liberté qui n'ont fait que nous jeter plus avidement encore sur les programmes des chaînes de télé et des services de streaming. Les Français regardent toujours plus la télévision, pandémie oblige. La durée d'écoute globale est en moyenne de 3h58 par jour, soit 18 minutes de plus qu'en 2019. La télé séduit notamment les publics que l'on pensait irrémédiablement parti du côté du streaming : les 15-34 ans (+ 14%, à 1h57) et les CSP+ (+21%, à 3h14).

Du côté des plateformes, pas de surprise. Ce sont les grands succès signés Netflix qui bien souvent se classent au sommet des séries les plus vues par le public. La série espagnole La Casa de papel est en tête en France. Un vrai exploit pour cette production européenne qui n'est ni en langue française ou anglaise et qui a séduit pourtant des Français que l'on pourrait penser allergiques aux sous-titres. Sur le podium on retrouve Lucifer et ses intrigues policières mi-sexy, mi-fantastique et l'adolescente 13 Reasons Why qui continue son petit bout de chemin depuis le phénomène de la saison 1. Suivent les fresques historiques Vikings et The Crown, How to get away with murder, l'hispanique Les demoiselles du téléphone, le plaisir coupable Riverdale, The 100 et Friends qui continue de triompher, sans doute grâce à une bonne dose de nostalgie.

Mais Médiamétrie n'oublie pas les chaînes de télévision traditionnelles qui, elles aussi enregistrent de très beaux scores, notamment grâce à leurs créations made in France. L'indétrônable Capitaine Marleau de France 3 conserve sa couronne. Médaille d'argent pour Balthazar (TF1) et de bronze pour Candice Renoir (France 2). Dans la suite du classement, on retrouve des séries ou mini-séries évènement dont l'intrigue se conclut souvent après quelques épisodes au lieu de traîner en longueur. Le Voyageur (France 3), Peur sur le lac (TF1), Profilage (TF1), Les bracelets rouges (TF1), Munch (TF1), Tandem (France 3) et Fais pas ci fais pas ça (France 2) qui est revenue pour des épisodes spéciaux à Noël concluent ce top 10 bleu-blanc-rouge.