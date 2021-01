publié le 14/01/2021 à 10:33

Préparez-vous à un voyage inédit dans La Terre du Milieu. La prochaine série Amazon du Seigneur des Anneaux a dévoilé son synopsis officiel le 13 janvier dernier pour le plus grand bonheur des fans. De quoi donner à certains et certaines de belles images pour cette série au budget pharaonique, qui se déroulera "des milliers d'années" avant les évènements du "Hobbit et du Seigneur des Anneaux", précise le texte.

Comme l'a aussi publié le site The One Ring, la série se déroule pendant le Deuxième Âge, comme cela avait été communiqué précédemment. Plus encore, elle "plongera les spectateurs dans une époque où de grands pouvoirs sont forgés, où des royaumes sont victorieux puis anéantis, où des héros inattendus sont confrontés à de grands défis, où l'espoir ne tient qu'à un fil et où le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien menace d'engloutir le monde de ses ténèbres."

C'est effectivement durant cette période du Deuxième Âge, qui va durer quelque 3.440 ans, que les anneaux magiques que l'on connaît bien vont être forgés. C'est aussi durant le Deuxième Âge que les destins des elfes et des hommes vont prendre deux directions très différentes. Il se termine avec la grand bataille qui est contée au début du Seigneur des Anneaux, lorsqu'Isildur récupère l'Anneau de Sauron avant de le conserver pour lui malgré les implorations d'Elrond.

We’re just as excited! Here’s to visiting places never before seen and old kingdoms at the height of their glory. https://t.co/uIMHpBHPQ1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2021

Côté personnages, le synopsis garde encore le secret sur les noms des futurs héros et héroïnes, mais précise : "Débutant à une époque de paix relative, la série va suivre une troupe de personnages connus et inédits alors qu'ils sont confrontés au retour tant craint du mal sur la Terre du Milieu". Plus d'une vingtaine d'acteurs et d'actrices, issus de la diversité et pour la plupart peu connus, ont été recrutés pour donner vie à cette prochaine série. Ils et elles nous feront voyager aux quatre coins de l'univers de J.R.R. Tolkien dont sur l'île de Númenor.

Pour le moment, il faudra encore s'armer de patience avant une bande-annonce de la série, puisque le tournage en Nouvelle-Zélande, où on été tournés les films de Peter Jackson, a été retardé à cause de la crise du coronavirus. On pourrait la découvrir courant 2021 voire en 2022.