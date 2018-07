"Pretty Woman" va devenir une comédie musicale à Broadway

publié le 27/09/2017 à 11:30

"Pretty woman, walkin' down the street"... Vous avez sûrement reconnu l'air de la chanson de Roy Orbison, titre culte de Pretty Woman, la comédie romantique des années 90. Le film de Garry Marshall qui a révélé Julia Roberts au cinéma et consacré Richard Gere. 27 ans après sa sortie au cinéma, l'histoire de Vivian "Viv" Ward et d'Edward va être adaptée en comédie musicale à Broadway. C'est le New York Times qui a annoncé la grande nouvelle en dévoilant par la même occasion le casting du show déjà très attendu.



Samantha Barks de la comédie musicale Les Misérables et Steve Kazee, lauréat en 2012 d'un Tony Award pour son rôle dans Once, seront les stars de l'affiche. Bryan Adams s'occupera de la musique du spectacle, épaulé par le réalisateur Jerry Mitchell, récompensé par deux Tony Awards en 2005 (La Cage aux folles) et 2013 (Kinky Boots).

La comédie musicale sera d'abord présentée au public à l'Oriental Theatre de Chicago pendant cinq semaines à partir du 13 mars. La date de son arrivée à New York n'est pas encore connue, mais ce sera sans doute le spectacle de la rentrée 2018.

> Pretty Woman (VF) - Bande Annonce