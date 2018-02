JoeyStarr, nouveau pensionnaire des grosses têtes

publié le 06/02/2018 à 18:01

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui ce soir sur M6, quitte les rois de la campagne pour la vedette de Camping.

…Karine Le Marchand





Une Nouvelle Grosse Tête qui vient faire rimer les trois consonnes de NTM avec celles de RTL.

…Joey Starr



Une Grosse Tête roi du stand-up qui connait bien Joey Starr puisqu’ils ont tourné ensemble dans « Les seigneurs ».

… Gad Elmaleh



Une Grosse Tête qui chante du NTM à sa fille pour qu’elle s’endorme.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui, si on l’écoute, a niqué toutes les mères de la planète.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui risque d’être moins performant aujourd’hui à cause de la soirée anniversaire de Neymar où il était caché dans la gâteau.

…Florian Gazan











Sur "Le Divan", JoeyStarr évoque sa famille la gorge serrée par l'émotion Crédit : Capture Facebook

