Michel Denisot réunit les humoristes dans "Profession seul sur scène"

publié le 01/04/2018 à 21:00

"Cette émission est un concept nouveau qui est extrêmement simple et basique : il s'agit d'inviter des gens qui font a priori le même métier, mais pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons", explique Michel Denisot au micro de RTL, pour décrire Profession, sa nouvelle création. Le deuxième épisode, Profession : Seul sur scène, sera diffusé sur Canal +, mercredi 4 avril à 22h50.



Après s'être intéressé aux cinéastes lors du premier numéro, il réunit cette fois quatre humoristes : Florence Foresti, Jamel Debbouze, Franck Dubosc et Patrick Timsit. "Ce qui m'intéresse c'est qu'ils m'expliquent pourquoi et comment ils travaillent et ensuite qu'il y ait un échange entre eux", souligne Michel Denisot.

"L'objectif c'était de les connaître parce qu'ils ne viennent pas à la télévision pour vendre un spectacle ou faire de la promotion (…) Je pense qu'on les voit différemment une fois qu'on a vu l'émission", assure-t-il. Rien à voir selon lui avec les émissions classiques du genre. "Il n'y a pas eu un concours de vannes, c'était plutôt très intime et personnel, sur leur parcours, leur cheminement, leurs doutes…".

Le show est dans la personnalité des gens qui sont là Michel Denisot





Le décor simple, fait principalement de noir, n'est pas pour rien dans l'ambiance intimiste qui se dégage de l'émission. "Le concept est minimaliste et le décor aussi. Ça m'a plu aussi pour ça : c'est extrêmement dépouillé", expose Michel Denisot.



"On ne voit pas les caméras, elles sont très loin et dans le noir, comme le cadreur, ce qui instaure un climat assez particulier dans la conversation (…) Le show est dans la personnalité des gens qui sont là parce qu'ils ont une présence très forte. On les connaît, mais on les découvre", termine Michel Denisot.

