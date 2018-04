Christine Berrou : "Michel Denisot, c'est la version bobo de Michel Drucker"

publié le 22/04/2018 à 10:05

Le Festival de Cannes, que l'on appelle aussi "le festival des films dont on va dire pour faire bien 'Tiens il faut que j'aille le voir et qu'on ira pas voir parce qu'en fait en vrai ils ont l'air chiants'", arrive à grands pas. Après c'est vrai que Festival de Cannes ça sonne mieux et ça prend moins de place sur les affiches.



Je crois que le seul film sélectionné à Cannes que j'ai vu, c'était le biopic de Yves Saint-Laurent en 2014 parce qu'à dix euros la place, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pu m'offrir un grand couturier. J'exagère, grâce à mon salaire d'RTL, il y a quand même deux couturiers que je peux m'offrir, c'est H & M.

Comme tous les ans à Cannes, on va être sur du grand glamour. Il n'y qu'à voir les sponsors : Master Card et les bijoux Chopard. Moi quand on me dit Cannes, je pense Michel Denisot et tapis rouge. Logiquement ça devrait être sponsorisé par Vanity Fair et Saint-Maclou. Michel Denisot, c'est la version bobo de Michel Drucker.

Cette année, la présidente du jury est Cate Blanchett, l'année dernière c'était Pedro Almodovar. Un Espagnol président en France, il était content, même si c'était pas son rêve mais celui de Manuel Valls.