publié le 25/01/2019 à 04:33

Il nie en bloc. Le réalisateur du film "Bohemian Rhapsody", Bryan Singer, a rejeté jeudi de nouvelles accusations d'agression sexuelle publiées dans un article du magazine The Atlantic. Sur son site, le média relate les témoignages de quatre hommes disant avoir eu des relations sexuelles avec le cinéaste.



Deux d'entre eux assurent même qu'ils étaient mineurs à l'époque des faits en 1997, et respectivement âgés de 17 et 15 ans. L'un des témoignages décrit notamment Bryan Singer comme un "prédateur" fournissant drogues et alcool à ses victimes avant d'abuser d'elles.

Le réalisateur de 53 ans a démenti toutes ces allégations en contre-attaquant. Selon lui, cet article "homophobe" est destiné à nuire aux chances de "Bohemian Rhapsody" dans la course aux Oscars, ainsi qu'à "salir" sa réputation.

Licencié avant la fin du tournage

Couronné aux Golden Globes, le biopic consacré à Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, a décroché cette semaine cinq nominations aux Oscars, dont une dans la catégorie du "meilleur film".



Des témoignages accusant Bryan Singer de comportements sexuels répréhensibles circulent depuis des années. Par le passé, la star hollywoodienne a été la cible de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles sur des garçons mineurs.



Des affaires qui auraient valu à Bryan Singer d'être licencié (officiellement pour des retards et absences) par la 20th Century Fox en décembre 2017, peu de temps avant la fin du tournage de "Bohemian Rhapsody".