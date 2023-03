Oscars 2023 : découvrez le palmarès complet, catégorie par catégorie

Jamie Lee Curtis reçoit l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Everything Everywhere All at Once le 13 mars 2023.

Les statuettes dorées ont été remises à leurs nouveaux propriétaires. Acteurs, réalisateurs, producteurs se sont succédé sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles dans la nuit du 12 au 13 mars 2023 pour l'incontournable cérémonie des Oscars.

Plus calme que le rendez-vous de 2022, cette cérémonie est encore marquée par la gifle décochée par Will Smith au présentateur Chris Rock. Le maître de l'édition 2023 de la cérémonie, Jimmy Kimmel, a multiplié les références à l'incident.



Everything Everywhere All at Once, a été largement récompensé, remportant entre autres les Oscars de la meilleure actrice, du meilleur film et des meilleurs réalisateurs. Il confirme ainsi son statut de favoris parmi les films sortis en 2022. Un film allemand, À l'ouest, rien de nouveau, crée la surprise en remportant quatre récompenses dont celle du meilleur film étranger.

Deux impressionnantes performances musicales ont marqué cette 95e édition des Oscars. Rihanna et Lady Gaga se sont produites durant la cérémonie, pour défendre des chansons produites pour Top Gun : Maverick et Black Panther : Wakanda Forever. Malgré leur renommée, les deux stars ont été devancées par le duo Keeravani et Chandrabose et leur chanson Naatu Naatu produite pour le film indien RRR.

Dès les nominations, certains films concentraient déjà toutes les attentions. Les favoris étaient : Everything Everywhere All at Once (avec 11 nominations), Les Banshees d'Inisherin, À l'Ouest, rien de nouveau (9), Elvis (8), The Fabelmans (7), Tár et Top Gun : Maverick (6). Les pronostics ont-ils étaient déjoués ? L'Académie a-t-elle réservé des surprises ?



Et les gagnants sont...

Oscar du meilleur film

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar 2: la voie de l'eau

- Les Banshees d'Inisherin

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

- Tár

- Top Gun: Maverick

- Sans filtre

- Women Talking

Oscar du meilleur acteur

- Austin Butler, dans Elvis

- Colin Farrell, dans Les Banshees d'Inisherin

- Brendan Fraser, dans The Whale

- Paul Mescal, dans Aftersun

- Bill Nighy, dans Vivre

Oscar de la meilleure actrice

- Cate Blanchett, dans Tár

- Ana de Armas, dans Blonde

- Andrea Riseborough, dans To Leslie

- Michelle Williams, dans The Fabelmans

- Michelle Yeoh, dans Everything Everywhere All at Once

Oscar du meilleur réalisateur

- Martin McDonagh, pour Les Banshees d'Inisherin

- Daniel Kwan et Daniel Scheinert, pour Everything Everywhere All at Once

- Steven Spielberg, pour The Fabelmans

- Todd Field, pour Tár

- Ruben Ostlund, pour Sans filtre



Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle

- Angela Bassett, dans Black Panther: Wakanda Forever

- Hong Chau, dans The Whale

- Kerry Condon, dans Les Banshees d'Inisherin

- Jamie Lee Curtis, dans Everything Everywhere All at Once

- Stephanie Hsu, dans Everything Everywhere All at Once

Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

- Brendan Gleeson, dans Les Banshees d'Inisherin

- Brian Tyree Henry, dans Causeway

- Judd Hirsch, dans The Fabelmans

- Barry Keoghan, dans Les Banshees d'Inisherin

- Ke Huy Quan, dans Everything Everywhere All at Once

Oscar du meilleur film international

- À l'Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

- Argentina, 1985 (Argentine)

- Close (Belgique)

- EO (Pologne)

- The Quiet Girl (Irlande)

Oscar du meilleur film d'animation

- Pinocchio par Guillermo del Toro

- Marcel the Shell With Shoes On

- Le Chat Potté 2: la dernière quête

- Le Monstre des mers

- Alerte rouge

Oscar du meilleur documentaire

- Tout ce que nous respirons

- Toute la beauté et le sang versé

- Fire of Love

- A House Made of Splinters

- Navalny



Oscar du meilleur scénario original

- Les Banshees d'Inisherin

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

- Tár

- Sans filtre

Oscar de la meilleure adaptation

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Glass Onion : Une histoire à couteau tirés

- Living

- Top Gun : Maverik

- Women Talking

Oscar de la meilleure photographie

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

- Elvis

- Empire of Light

- Tár

Oscar du meilleur montage

- Les Banshees d'Inisherin

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- Tár

- Top Gun: Maverick

Oscar des meilleurs décors

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar : La Voie de l'eau

- Babylon

- Elvis

- The Fabelmans

Oscar des meilleurs Costumes

- Babylon

- Black Panther : Wakanda Forever

- Elvis

- Everything Everywhere All at Once

- Mrs Harris Goes to Paris

Oscar de la meilleure chanson

- Applause dans Tell It like a Woman

- Hold My Hand dans Top Gun: Maverick

- Lift Me Up dans Black Panther: Wakanda Forever

- Naatu Naatu dans RRR

- This Is A Life dans Everything Everywhere All at Once

Oscar de la meilleure bande-son

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Babylon

- Les Banshees d'Inisherin

- Everything Everywhere All at Once

- The Fabelmans

Oscar du meilleur maquillage et coiffure

- À l'Ouest, rien de nouveau

- The Batman

- Black Panther: Wakanda Forever

- Elvis

- The Whale

Nominations pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux

- À l'Ouest, rien de nouveau

- Avatar : La Voie de l'eau

- The Batman

- Black Panther: Wakanda Forever

- Top Gun: Maverick

