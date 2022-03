Oscars 2022 : que contient le coffret cadeau distribué à tous les nommés ?

C'est une tradition depuis des décennies. Lors de chaque cérémonie des Oscars, personne ne repart les mains vides. Les nommés ont le droit à un coffret de cadeaux estimé à plus de 100.000 dollars. Les récompenses sont nombreuses et pour le moins originales. Parmi les cadeaux, un terrain en Écosse qui permet aux nommés d'obtenir le titre de "Lord ou Lady de Glencoe", selon The Independant. Également, un séjour privatisé dans le château de Turin estimé à 50.000 dollars.

Le reste du coffret semble après beaucoup plus classique mais tout aussi luxueux : une huile d'olive infusée aux paillettes d'or, un séjour dans un spa pour deux personnes, de séances de fitness à domicile ou encore un coaching avec un chaman spécialisé dans l'amour de soi. Plus abordable enfin : des bougies, de l'alcool et... des traitements rajeunissants.

Kristen Stewart, Will Smith, Javier Bardem ou encore Nicole Kidman. La liste des nommés est longue et prestigieuse. Parmi les films en compétition, certains font figure de grand favori. The Power of the Dog, réalisé par Jane Campion, cumule 12 nominations. Steven Spielberg avec West Side Story pourrait remporter plusieurs prix tout comme le film japonais Drive my car, nommé dans la catégorie Meilleur film étranger et Meilleur film.