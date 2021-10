Oscars : le film "Titane", de Julia Ducournau, représentera la France

La commission du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), chargée de désigner le film pour représenter la France à l’Oscar 2022 du long métrage international, a fait son choix. Le film Titane, réalisé par la Française Julia Ducournau, a été désigné pour défendre les couleurs de la France aux Oscars.

Récompensé de la Palme d'or au festival de Cannes, Titane avait pourtant pourtant divisé la croisette et dérouté certains spectateurs. Ce film furieux et parfois gore avec l'acteur français Vincent Lindon, évoque à la fois l'hybridation femme/machine et la quête de paternité. Julia Ducournau avait par ailleurs remercié le jury d'avoir "reconnu le besoin avide et viscéral que nous avons d'un monde plus fluide et plus inclusif".

Deux autres films étaient également en lice pour représenter la France : Bac Nord et L'Événement. Le CNC a finalement préféré Titane à ceux-là. "Nous sommes très fiers que Titane, film particulièrement exceptionnel, puisse porter les couleurs de la France dans la compétition pour l’Oscar du long métrage international", a déclaré Dominique Boutonnat, président du CNC, dans un communiqué. La cérémonie des Oscars se tiendra le 27 mars 2022 à Los Angeles.