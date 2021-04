Oscars 2021 : Colette, ancienne résistante et héroïne d'un documentaire récompensé

publié le 26/04/2021 à 14:51

Direction Hollywood. Colette Marin-Catherine a 93 ans : elle est héroïne d'un documentaire en format court dont la productrice a reçu la précieuse statuette lors de la cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche à Los Angeles. Le film suit cette résistante alors qu'elle se rend pour la première fois sur le site de l'ancien camp de concentration de Dora, en Allemagne, pour honorer la mémoire de son frère, déporté en 1943.

"Dans cette histoire, le personnage de Colette a pris beaucoup d'importance, mais le but, c'était Jean-Pierre, c'était de remettre en valeur l'histoire de mon frère", explique cette habitante de Caen, une femme heureuse mais surtout généreuse.

Lorsqu'on la félicite, Colette refuse tout éloge et salue une "équipe formidable". Une équipe de tournage qui est d'abord venue filmer chez elle puis au camp de concentration de Dora-Mittelbau, où son frère Jean-Pierre a trouvé la mort en mars 1945.

Colette salue une équipe "remarquable"

"Ils ont été extrêmement réservés et respectueux des lieux, et à aucun moment, j'ai eu l'impression d'avoir une caméra qui me suivait. Ils ont été remarquables", poursuit Colette qui martèle que la statuette récompense leur travail avant tout.

"Je n'ai rien gagné du tout, lance-t-elle, comme dirait l'autre, 'Je gagne peut-être à être connue, mais encore, c'est pas sûr !'", ironise l'ancienne résistance, heureuse de cette victoire à la prestigieuse compétition américaine. Une victoire qui intervient le jour de son 93e anniversaire.