publié le 26/04/2021 à 12:14

Favori des Oscars 2021, Daniel Kaluuya a été récompensé par l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Judas and the Black Messiah de Shaka King. Révélé dans Get Out en 2017, puis au casting de Black Panther (2018) et Queen and Slim (2019), l'acteur britannique de 32 ans a séduit Hollywood.

Et comme le veut la tradition des Oscars, qui dit prix, dit discours de remerciement. L'occasion pour Daniel Kaluuya de briller encore une fois devant les caméras avec un texte inspirant, mais aussi hilarant avec un "hommage" surprise à ses parents.

"On marche, on respire, c’est incroyable. C’est incroyable, ma mère a rencontré mon père, ils ont couché ensemble, c’est merveilleux, et je suis ici ! Je suis tellement heureux d'être en vie et je vais faire la fête ce soir !"', explique ainsi Daniel Kaluuya mettant sa mère et sa sœur, présentes dans la salle, mal à l'aise. Sa sœur plonge sa main dans sa tête dans ses mains, tandis que sa mère déclare : "Qu'est-ce qu'il a dit ?".

Daniel Kaluuya accepts the #Oscar for Best Actor in a Supporting Role: "There's so much work to do, guys." #Oscars https://t.co/ScDUrk0xaG pic.twitter.com/YzsuieMplv — Good Morning America (@GMA) April 26, 2021

Dans la salle de la conférence de presse, il a ajouté qu'il devra "éviter son téléphone" pendant quelque temps pour ne pas entendre les réactions de sa famille. "Je pense que ma mère ne sera pas ravie, mais elle est cool. Elle a le sens de l'humour. On se chamaille mutuellement", a-t-il décrit, comme le rapporte le média américain US Weekly.