publié le 23/10/2018 à 16:37

Si pour vous il n'y a qu'un seul Han Solo au cinéma, cette vidéo est pour vous. Six mois après la sortie de Solo : A Star Wars Story, le spin- off consacré à la jeunesse de Solo avec Alden Ehrenreich, un fan a réalisé un montage avec le visage d'Harrison Ford.



L'internaute derpfakes a utilisé la technique du "deepfake" qui consiste à coller un visage sur un autre grâce à une intelligence artificielle, pour que le visage du jeune Harrison Ford (des épisodes 4,5 et 6) apparaisse sur le corps d'Alden Ehrenreich. Postée le 18 octobre 2018 sur YouTube, la vidéo compile plus de 600.000 vues. Elle compile plusieurs extraits du spin-off, qui est d'ailleurs le premiers Star Wars-Disney à avoir perdu de l'argent.

Les fans (re)découvriront le moment où le jeune Solo rejoint l'Empire et sa première rencontre avec Lando Calrissian (Donald Glover) lors d'une partie de sabaac (jeu de cartes et de chance).